Гонкуровскую премию получила франко-сенегальская писательница Мари Ндьяй

Впервые за последние 10 лет лауреатом стала женщина – 42-летняя франко-сенегальская писательница Мари Ндьяй за роман «Три сильные женщины» (Trois femmes puissantes).

Произведение состоит из трех частей, каждая из которых повествует об отношениях жителей разных континентов — Африки и Европы, сообщает NEWSru.com.

Гонкуровская премия, учрежденная братьями Эдмоном и Жюлем де Гонкур, присуждается ежегодно с 1903 года. В разное время ее лауреатами становились Анри Барбюс, Марсель Пруст, Анри Труайя, Луи Арагон. В академию премии входят десять известных литераторов Франции, каждый из которых может отдать только один голос в поддержку одной книги. По уставу Гонкуровской премии, писатель может только один раз стать ее лауреатом – исключение касалось лишь Ромена Гари, получившего второй приз за роман, опубликованный под именем Эмиля Ажара.

Размер Гонкуровской премии символичен (в настоящее время он составляет десять евро), однако, как правило, ее присуждение существенно увеличивает продажи романа-победителя и выдвигает его автора в первые ряды французской литературы.