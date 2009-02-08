Гомельский дворцово-парковый ансамбль получил в дар старинный рояль фирмы "Кернтопф и Сыновья"

Уникальный инструмент известной музыкальной фирмы эпохи Российской Империи, предположительная стоимость которого порядка пяти тысяч долларов, подарила семья преподавателя Светлогорской школы искусств.

Баха, Моцарта и Чайковского выселили из дворцовых залов во время революции 17-го года. Невостребованными пролетариатом остались десятки уникальных инструментов. А пожары Великой Отечественной, поставили окончательную точку в судьбе изысканных интерьеров. Десятки лет работники дворца-музея по крупицам воссоздают былое великолепие. Старинный же рояль на протяжении сорока лет был совсем рядом. В доме известного гомельского архитектора Виктора Комара.

Первые уроки на старом рояле не прошли даром – Ольга Викторовна стала преподавателем музыки и уехала из отцовского дома. Когда же дом опустел окончательно, замолчал и рояль. Архитектура, как известно, это застывшая музыка, но инструмент для музыканта существо живое. Поэтому на семейном совете решили продлить жизнь роялю в новом качестве.

В музее немало удивились. Кабинетный рояль – настоящий раритет. Его изготовила в Польше в конце 19-го века фирма, обладавшая в то время званием Поставщика Российского Императорского Музыкального общества и Варшавской Консерватории. Такие инструменты могли позволить себе только богатые люди.

Сейчас антикварному инструменту предстоит пройти курс омоложения. А после реставрации он займет почетное место среди своих современников и наполнит залы княжеского дворца мелодиями времен высоких титулов, балов и романтики.