Гомельская художница пишет картины не маслом, а нефтью

Уникальную технику письма нефтью изобрела художница Людмила Жиженко.

Начинать день среди цветов — такая привычка у художницы Людмилы Жиженко с самого детства. Приднепровские луга — неисчерпаемый источник творческих сил. Красоту природы художница привносит во все, чем бы не занималась. Даже стены дома расцвели нежными ромашками (см. видео к сюжету — ред.).

Художница и дизайнер Людмила Жиженко не перестает экспериментировать: акварель, масло, шелк, штукатурка. А год назад ее талант заставил распуститься цветами летнего луга даже черное золото.

Под ее кистью даже белый снег искрится на бумаге.

Людмила Жиженко, художник:

Не смотря на то, что снег может быть и холодных оттенков, на этой картине он теплый. Коричневые тона дают ощущение зимы.

Сама того не подозревая, художница изобрела оригинальную технику живописи, став при этом не только ее создателем, но и первопроходцем. Нефтяные картины делают пошлым само потребительское отношение к природным богатствам.

Людмила Жиженко:

Нефть — такой необходимый в мире продукт. Называют ее черным золотом. А я решила сделать из нее немного духовного золота для людей.

Нефтеграфика (кстати, сам термин никто не придумал и не запатентовал) — это не только оригинальная техника. По сути дела, это самый рачительный способ использования природного богатства. Так, из одного барреля нефти получается 102 литра бензина — этого достаточно для автомобильного путешествия всего то в 1000 километров. Однако того же количества нефти хватит для самовыражения тысяч художников — на миллионы полотен.

Людмила Жиженко:

Расход нефти очень маленький — все зависит от техники, от сюжета, который хочешь показать — 5-10 г на одну работу вполне достаточно.

И все же, нефть остается нефтью. Черное золото не терпит ошибок: в творчестве — как экономике и даже в политике: малейшая неосторожность — и белый лист испорчен маслянистым пятном.

Нефтяная палитра на самом деле такая же богатая, как и обычная акварель. У каждого сорта свой оттенок.

Людмила Жиженко:

Вот эта нефть, которой я пишу, из нефтепровода «Гомельтранснефть “Дружба”» — коричневая с золотистым оттенком. Венесуэльскую нефть я пока не видела. Но было бы интересно попробовать.

Какие мотивы навеет художнице венесуэльская «Санта Барбара», сейчас остается только гадать. Очевидно лишь одно: если бы политики и олигархи смотрели на нефть глазами Людмилы Жиженко, на планете стало бы гораздо меньше нефтегазовых конфликтов, войн и жестокости. Наверно, в этом и есть сила искусства.