Головы мамонтов выставят на всеобщее обозрение

Археологическая находка - головы мамонтов, найденные недавно в Калинковичах Гомельской области, останутся в местном музее. Решено, что после специальной обработки экспонаты займут своё место в краеведческом музее, где на них сможет посмотреть любой желающий. Напомним, что в начале августа, при подготовке "экспозиции под открытым небом" на месте стоянки первобытного человека в поселке Юровичи учеными из Национальной академии наук были обнаружены останки древнего животного. Ранее археологи находили только фрагменты костей. А находка целиком сохранившейся головы мамонта с бивнями стала настоящей сенсацией для ученого мира Беларуси.