Голливуду не хватает кинотеатров для показа 3D

После триумфального проката «Аватара» в Голливуде начался настоящий бум 3D-фильмов.

Однако для их премьер в США уже не хватает залов со стереоскопическим оборудованием, пишет газета «Ведомости». Так, в этом году киностудии уже пообещали выпустить больше 20 трехмерных фильмов. В некоторых кинотеатрах еще не закончили показ «Аватара», а уже напирает долгожданная «Алиса в Стране чудес» Тима Бертона. В апреле к «Алисе» прибавятся еще 2 трехмерных гиганта — эпическая «Битва титанов» от Warner Bros. и анимационный блокбастер «Как приручить дракона» киностудии DreamWorks.

В США хватает кинозалов — около 40 тысяч, однако, по данным Национальной ассоциации владельцев кинотеатров США, на начало 2010 года менее чем 10% из них были оснащены 3D-оборудованием, отмечает NEWSru.com. Ежемесячно к ним добавляется еще примерно по 250 3D-экранов, что позволит увеличить их число к концу года минимум до 5000.

«Сейчас в прокат выходит больше 3D-фильмов, чем может разместиться на экранах, — признает директор по исследованиям ассоциации Патрик Коркоран в интервью The Wall Street Journal, — что ставит и кинотеатры, и студии в очень трудное положение».