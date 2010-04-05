Год культуры Беларуси в России торжественно открывается в Москве

Главным событием церемонии станет спектакль «Легенда об Уленшпигеле» Белорусского театра оперы и балета на сцене Большого театра. Музыку для постановки написал наш композитор Евгений Глебов.

2 мая начнутся Дни белорусской музыки — большой концерт состоится в Колонном зале. Запланированы выступления Государственного симфонического оркестра Беларуси, ансамбля танца, «Сябров», а также гастроли Купаловского театра. Все выступления посвящены 65-летию Великой Победы.

Большую культурную программу увидят также жители северной российской столицы. Дни культуры Беларуси в Санкт-Петербурге начнутся осенью.

В регионах России пройдут Дни белорусского кино. Программу новых фильмов предполагается показать в Краснодарском крае.

Завершающим событием Года культуры Беларуси в России станут гастроли в Москве Национального академического театра имени Янки Купалы.