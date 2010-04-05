Год культуры Беларуси в России торжественно открылся в Москве

Главное событие церемонии – спектакль «Легенда об Уленшпигеле» белорусского театра оперы и балета на сцене Большого театра.

Музыку для постановки написал наш композитор Евгений Глебов. Помимо этого запланированы совместные гала-концерты ведущих мастеров искусств двух стран, посвященные 65-летию Великой Победы, которые состоятся в Москве и Минске.

Мероприятия Года пройдут также в Санкт-Петербурге, Ярославле и других городах России. 2 мая начнутся Дни белорусской музыки – большой концерт состоится в Колонном зале. Запланированы выступления Государственного симфонического оркестра Беларуси, ансамбля танца, «Сябров».

С открытием Года культуры Беларуси в России участников этого мероприятия поздравил Президент Беларуси. Александр Лукашенко отметил: «Пусть эта масштабная творческая акция станет подарком всем россиянам к 65-ой годовщине Великой Победы и откроет новые горизонты для расширения культурного сотрудничества братских стран». Приветствие участникам направил также Президент России Дмитрий Медведев.