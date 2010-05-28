Главным режиссером белорусской оперы стал Михаил Панджавидзе — российский режиссёр с грузинской фамилией и родом из Туркменистана

Михаил Панджавидзе принял предложение стать главным режиссёром белорусской оперы и уже приступил к работе.

В первой же постановке он использовал все технические возможности новой сцены.

Панджавидзе твёрдо намерен создать новую визитную карточку Большого театра — без оперных штампов.

Своего рода вступительный экзамен на должность главного режиссера Национального академического Большого театра оперы и балета Беларуси Михаил Панджавидзе уже сдал. В марте этого года за несколько недель он поставил в наших стенах оперу «Набукко». Еще тогда в театральных кругах стали говорить о том, что именно Панджавидзе может возглавить белорусскую оперу.

Даже после глобальной реконструкции в Большом театре продолжается ремонт, но на этот раз — творческий. Белорусская опера практически с самого возвращения в родное здание переживала период без главного режиссёра. И, наконец, свершилось. Михаила Панджавидзе выбрали даже не из одной сотни желающих вступить в должность.

Валерий Гедройц, заместитель генерального директора Национального академического Большого театра оперы и балета Республики Беларусь:

Гэты чалавек вельмі прафесійны, вельмі патрабавальны. Ёнможа справіцца з той задачай, якая стаіць перад кіраўником менавіта гэтага цэха.

Михаил Панджавидзе, главный режиссер Национального академического Большого театра оперы и балета Республики Беларусь:

Просто я буду совмещать. Мне всегда это удавалось, когда я работал в Большом театре России, у меня всегда было много проектов. Сейчас я в творческом отпуске в Большом театре России и буду работать в Беларуси, поэтому ни от чего отказываться мне просто не пришлось.

С собой Панджавидзе привез и супругу — певицу Екатерину Головлёву, которая также будет работать в театре. А главный багаж Михаила Александровича — это, конечно, его стиль. В первой же работе режиссёр использовал все технические возможности сцены. Те, для кого опера — исключительно классика, поняли это не сразу. Однако Панджавидзе твердо намерен создать новую визитную карточку Большого — без оперных штампов.

Михаил Панджавидзе, главный режиссер Национального академического Большого театра оперы и балета Республики Беларусь:

Качественный состав артистов такой, что они легко справляются с самыми сложными задачам —прежде всего,актерскими.

Ажиотаж вокруг российского — а теперь и белорусского режиссёра родом из Туркменистана с грузинской фамилией — даже за месяц его адаптации в нашей столице не утихает. Правда, Панджавидзе не до пиара. Ведь в разработке такие проекты, как «Аида» Верди, «Тоска» Пуччини и рождественский оперный фестиваль.

Юлия Романович, Андрей Дук, телекомпания СТВ.