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Главный балетмейстер Национального академического Большого театра оперы и балета Юрий Троян отмечает юбилей — 60 лет

06 октября 2010 18:48
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Народного артиста Беларуси с 60-летием поздравил Президент Александр Лукашенко.

Юрий Троян родился в Минске и в 5 лет впервые переступил порог театра, где работала его мама. Талантливый выпускник Белорусского государственного хореографического училища уже в 21 год стал заслуженным артистом Беларуси.

Троян был первым исполнителем партий Хосе, Адама, Тиля Уленшпигеля, Спартака и Принца. А также создал яркие образы Ромео, Зигфрида в «Лебедином озере» и Дезире в «Спящей красавице». Эти спектакли вошли в золотой фонд мировой хореографии.

Юбилей Юрий Троян отметит в Мексике – коллектив Большого сейчас на гастролях в этой жаркой стране. После возвращения зрителей в конце ноября ожидает премьера – поставленный мастером сцены балет «Тристан и Изольда».

К слову, Юрий Троян по-прежнему много времени проводит в балетном зале, работает с артистами, передаёт им свой опыт и мастерство.

Антон Кравченко, ведущий мастер сцены Национального академического Большого театра оперы и балета Республики Беларусь:
С Юрием Антоновичем я познакомился еще в детстве, когда только пришел в училище. Для нас это была такая звезда недостижимая, что-то такое эфемерное. И мы все смотрели – вот этот человек и таких высот достичь просто невозможно. Это великий человек, профессионал своего дела и многое, что сейчас есть в театре – это его заслуга.

# Культура # Большой театр оперы и балета в Минске

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