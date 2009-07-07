Главной книгой всех времен признан роман «Война и Мир» Льва Толстого

Журнал Newsweek составил метасписок главных книг в мире, объединив данные из десяти престижных рейтингов лучших литературных произведений.

Метасписок составлен на основе таких перечней, как рейтинги от Опры Уинфри, «Википедии», газет The Guardian и The Telegraph, издательства Modern Library, которое специализируется на классике.

В метасписок вошли также произведения Данте (10-е место), Маркеса (17-е), Дарвина (27-е), Маркса (30-е), Толкиена (35-е), Шекспира (49-52-е), Пруста (62-е), Генри Миллера (82-е), Фрейда (86-е), Мао Цзедуна (88-е) и Джона Мейнарда Кейнса (92-е). На 41-м месте идет Библия. «Анна Каренина» оказалась на 48-й позиции.



Топ-10 главных книг в мире по версии Newsweek (полная версия на сайте журнала):

1. «Война и мир», Лев Толстой;

2. «1984», Джордж Оруэлл;

3. «Улисс», Джеймс Джойс;

4. «Лолита», Владимир Набоков;

5. «Шум и ярость», Уильям Фолкнер;

6. «Невидимка», Ральф Эллисон;

7. «На маяк», Вирджиния Вульф;

8. «Илиада» и «Одиссея», Гомер;

9. «Гордость и предубеждение», Джейн Остин;

10. «Божественная комедия», Данте Алигьери.