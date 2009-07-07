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Главной книгой всех времен признан роман «Война и Мир» Льва Толстого

07 июля 2009 09:55
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Журнал Newsweek составил метасписок главных книг в мире, объединив данные из десяти престижных рейтингов лучших литературных произведений.

Метасписок составлен на основе таких перечней, как рейтинги от Опры Уинфри, «Википедии», газет The Guardian и The Telegraph, издательства Modern Library, которое специализируется на классике.

В метасписок вошли также произведения Данте (10-е место), Маркеса (17-е), Дарвина (27-е), Маркса (30-е), Толкиена (35-е), Шекспира (49-52-е), Пруста (62-е), Генри Миллера (82-е), Фрейда (86-е), Мао Цзедуна (88-е) и Джона Мейнарда Кейнса (92-е). На 41-м месте идет Библия. «Анна Каренина» оказалась на 48-й позиции.

Топ-10 главных книг в мире по версии Newsweek (полная версия на сайте журнала):
1. «Война и мир», Лев Толстой;
2. «1984», Джордж Оруэлл;
3. «Улисс», Джеймс Джойс;
4. «Лолита», Владимир Набоков;
5. «Шум и ярость», Уильям Фолкнер;
6. «Невидимка», Ральф Эллисон;
7. «На маяк», Вирджиния Вульф;
8. «Илиада» и «Одиссея», Гомер;
9. «Гордость и предубеждение», Джейн Остин;
10. «Божественная комедия», Данте Алигьери.

# Культура

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