Глава государства Александр Лукашенко принял с докладом Министра культуры Владимира Матвейчука и Помощника Президента - начальника Главного идеологического управления Администрации Президента Олега Пролесковского.

Все, что необходимо сделать в сфере культуры в ближайшую пятилетку, изложено в Отраслевой программе сохранения и развития культуры в Республике Беларусь, которая легла 7 сентября на стол Президента.

Главное в сфере культуры - кадры. Александр Лукашенко считает, что именно человеческий фактор - источник всех проблем в сфере культуры. Строгий подход к работе руководителей учреждений культуры, усовершенствование микроклимата в коллективах - главная задача новой программы сохранения и развития культуры.

Президент подверг критике работу аппарата Министерства, которому, по его словам, пока не хватает инициативности и активности в подготовке мероприятий различных уровней. Лукашенко подчеркнул также необходимость совершенствования концертно-гастрольной деятельности в Беларуси.

Серьезные претензии Глава государства предъявил к руководителям учреждений культуры, особенно театров и творческих вузов. В частности, речь шла о работе комиссий по обязательному распределению. Александр Лукашенко назвал недопустимой ситуацию, когда значительное количество выпускников не появляется на месте распределения. Сегодня в стране создана необходимая нормативная база, чтобы в таком случае выпускник возместил государству потраченные на его обучение деньги. По его поручению главы государства Министерство культуры будет формировать новый кадровый потенциал. Работа комиссии с молодежью должна вестись так, чтобы специалисты были заинтересованы в работе у себя на родине.

Во время доклада много внимания уделялось роли культуры в программе возрождения села. По словам Президента, в агрогородках должны развиваться учреждения культуры, создаваться филиалы музыкальных школ и школ искусств, приводиться в порядок клубы, библиотеки, но эту работу необходимо вести в условиях реального финансирования.

Говоря о реконструкции объектов историко-культурного наследия в Беларуси, Александр Лукашенко потребовал: ни одной копейки из инвестиционной программы, касающейся этой сферы, уйти не должно. Особую озабоченность Александр Лукашенко выразил по поводу ремонта театра оперы и балета. Чтобы вести отделочные работы внутри здания, должна быть завершена реконструкция кровли. Несвиж и Мир - также главные объекты реализации сохранения и развития сферы культуры. Президент поставил конкретную задачу и по реконструкции амфитеатра Славянского базара, который из года в год должен совершенствоваться.

На отчете обсуждено состояние и развитие фестивального движения в Беларуси. Владимир Матвейчук доложил, что будут проводиться и региональные, и республиканские, и международные конкурсы. Однако их число сокращено.

Глава государства выразил недовольство работой кинематографической сферы. Не смотря на то, что финансирование киновидеопроизводства увеличивается с каждым годом, уделяется должное внимание со стороны власти, существенных результатов нет. Александр Лукашенко поручил Владимиру Матвейчуку пересмотреть структуру управления в этой сфере, усилить Национальную киностудию "Беларусьфильм" в кадровом отношении.

До 1 января 2007 год администрация Президента и правительство должны дать принципиальную оценку руководителям сферы культуры. Всю структуру оптимизировать.