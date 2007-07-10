Главная интрига фестивального Витебска

Кто стал лучшим молодым исполнителем года?

Этот вопрос всю минувшую ночь и день волновал и участников, и организаторов форума, и тысячи зрителей. В тройке фаворитов исполнители из Украины, Беларуси и Словении. Имя победителя конкурса эстрадной песни "Витебск-2007" названо.

Главный приз уезжает в Украину. А Беларусь - Георгий Колдун - разделил Первую премию с певицей Нушкой из Словении. Для этого были внесены корректировки в регламент конкурса. Ранее первая премия была неделимой.

Церемония награждения 16-го международного конкурса исполнителей эстрадной песни "Витебск 2007" прошла в Витебской областной филармонии. Это традиционное мероприятие, и проводят его по строго определенному шаблону.

Жюри под председательством заслуженного деятеля искусств Российской Федерации Кима Брейдбурга вручило Гран-при и специальный приз "Лира", а также соответствующий Диплом украинской исполнительнице Наталье Краснянской.

Румынка Алина - самая юная участница конкурса - удостоина Второй премией и специального приза "Лира". Третью премию разделили поляк Себастьян Кливински и певица из Сербии Анна Милинкович.