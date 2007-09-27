Гимназисты XIX века подарили сенсацию ученым XX века

Найден до сих пор неизвестный план старого Минска.

Сенсационное открытие сделали белорусские ученые - в варшавских архивах обнаружен до этого неизвестный план Минска начала XIX века. Созданный непрофессионалами на профессиональном уровне, он не утратил своей актуальности: на нем обозначены не только ландшафтные особенности, но и расположение улиц и даже некоторые постройки старого Минска.

Здесь почти все, как и 200 лет назад: тот же сквер, почти те же гимназисты, только название улицы поменялось, и о том, что некогда здесь находились казармы, вспомнят лишь историки. Облик юго-восточной части Минска начала XIX века раньше был известен только по акварельным миниатюрам, да отрывочным сведениям.

И вот - сенсация: в Варшаве в малоизвестном пока фонде наш белорусский историк обнаружил абсолютно достоверный, дотошно выверенный план предместий старого Минска. Группа гимназистов под руководством, предположительно, учителя географии скрупулезно измерила и зарисовала постройки и дороги юго-восточных предместий XIX века.

Удивительно, но до сего дня карта не утратила своей актуальности: сохранились не то что ландшафтные особенности, но и расположение улиц и даже некоторые постройки.

Найденный документ проливает свет на систему градостроительства XIX века: гимназисты обозначили на плане даже сельхозугодия и сенокосы. Неизвестная ранее карта Минска открыла историкам новые ещё до конца неоцененные возможности в изучении прошлого столицы и подарила надежду, что рано или поздно документальное наследие вернётся-таки на свою историческую Родину.