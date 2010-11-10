Георгий Колдун послушал рассказы о внуках от конкурсанток «Леди Совершенство» в Речице

В Речице прошел конкурс«Леди Совершенство», в котором принимали участие женщины в возрасте от 45 до 55 лет.

Вначале конкурсантки рассказали о себе, о своей жизни, о работе, об увлечениях, о семье, детях и внуках.

Вторым конкурсом был кулинарный, где «леди» из предоставленного набора продуктов должны были за 10 минут создать кулинарный шедевр, поэтически его назвать и дать отведать созданное произведение членам жюри.

Титул Леди Совершенство-2010 был присуждён Любови Гаврон, заведующей библиотекой УО «Речицкий государственный аграрный колледж». Всем участницам были вручены дипломы, цветы и подарки, сообщает ctv.by со ссылкой на «Дняпровец».

В состав жюри входили: певец Георгий Колдун, директор гостиничного комплекса Эдуард Ярошонок, художник Евгений Шетихин, руководитель военно-патриотического центра подготовки допризывной молодёжи «Скиф» Владимир Габров.