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Георгий Колдун послушал рассказы о внуках от конкурсанток «Леди Совершенство» в Речице

10 ноября 2010 13:36
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В Речице прошел конкурс«Леди Совершенство», в котором принимали участие женщины в возрасте от 45 до 55 лет.

Вначале конкурсантки рассказали о себе, о своей жизни, о работе, об увлечениях, о семье, детях и внуках.

Вторым конкурсом был кулинарный, где «леди» из предоставленного набора продуктов должны были за 10 минут создать кулинарный шедевр, поэтически его назвать и дать отведать созданное произведение членам жюри.

конкурс «Леди Совершенство» в Речице

конкурс «Леди Совершенство» в Речице

конкурс «Леди Совершенство» в Речице

Титул Леди Совершенство-2010 был присуждён Любови Гаврон, заведующей библиотекой УО «Речицкий государственный аграрный колледж». Всем участницам были вручены дипломы, цветы и подарки, сообщает ctv.by со ссылкой на «Дняпровец».

конкурс «Леди Совершенство» в Речице

В состав жюри входили:  певец Георгий Колдун, директор гостиничного комплекса Эдуард Ярошонок, художник Евгений Шетихин, руководитель военно-патриотического центра подготовки допризывной молодёжи «Скиф» Владимир Габров.

конкурс «Леди Совершенство» в Речице

конкурс «Леди Совершенство» в Речице

конкурс «Леди Совершенство» в Речице

# Культура # Фотофакт

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