Геннадий Давыдько: Я считаю, фестиваль белорусского кино – главный наш фестиваль

Седьмой Республиканский фестиваль белорусских фильмов открывается в Бресте. В этом году в конкурсе участвуют небывалое количество картин: за 5 фестивальных дней зрители увидят более 50 фильмов. Судейскую коллегию возглавит эстонский кинорежиссер Пеетер Симм.

В Бресте состоится сразу несколько премьер. Одна из них – первый кинопроект Союзного государства Беларуси и России «Брестская крепость». Призы – хрустальные аисты – вручат по семи номинациям. А откроет конкурсную программу полнометражный художественный фильм режиссера Александра Колбышева «Волки» производства национальной киностудии «Беларусьфильм».

Геннадий Давыдько, член жюри, заслуженный артист Республики Беларусь:

– Фестиваль белорусского кино я считаю главным нашим фестивалем. Потому, что он для нас главный по своей сути. Мы тогда видим сами, что у нас есть, а чего нет. Мы видим те проблемы, которые у нас есть. Я не знаю, как будет развиваться этот фестиваль, он нам крайне необходим, но мне нравится его внутребелорусский характер.