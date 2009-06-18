Прямой эфир

Гендиректору Лувра понравились старинные белорусские иконы

18 июня 2009 10:55
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Не оставила равнодушным гостя из Франции и коллекция слуцких поясов. Отметим, в фондах белорусского музея хранится и пояс лионских мастеров. Директор Национального художественного музея Владимир Прокопцов предложил своему коллеге на определенное время экспонировать эту культурную ценность в Париже. - С моей стороны было огромное желание познакомиться с вашей культурой, узнать вашу цивилизацию. А со стороны Национального Художественного музея поступило предложение делать совместные с Лувром экспозиции. Я думаю, наше сотрудничество будет иметь продолжение, - полагает Анри Луарет, генеральный директор Лувра (Франция)
# Культура

Другие новости рубрики

Все новости
18 июня 2009 07:04

В Лувре выставят белорусские иконы

18 июня 2009 07:04

Огонь добрался до Гродно

17 июня 2009 10:48

Своя аллея звезд на «Славянском базаре»