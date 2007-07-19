Гарри Поттер долетел до Беларуси

Премьера уже пятого по счёту фильма о приключениях сироты-волшебника прошла в Минске.

Только за пять дней проката в США и некоторых странах мира "Гарри Поттер и Орден феникса" уже собрал 330 миллионов долларов. Как отмечают критики, герои фильма успели вырасти и уже мало напоминают 16-летних подростков из первого фильма "поттероэпопеи".

Кроме этого они называют новый фильм гораздо более мрачным, чем предыдущие, и совсем даже не детским, трактуя его жанр как нечто среднее между триллером, фэнтези и семейным кино. Однако интерес к очередному творению Голливуда подогревается и намеченной на эту субботу премьерой новой книги "мамы" Поттера - писательницы Джоан Роулинг. Сама Роулинг обещает, что эта седьмая книга о Гарри станет последней и, скорее всего, закончится смертью юного мага.

