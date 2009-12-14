Гардероб Беларусфильма в Музее белорусского кино

Это бутафорские наряды из более пятисот картин. За многолетнюю историю на складах залежалось более ста тысяч раритетов.

Эти белые перчатки из лайки 19 века сейчас назвали бы трансформерами. Прежде чем надеть, их нужно было размочить, чтобы потом они могли точно повторить линию рук. По сути, это была вторая кожа. На балу в них ели, на них надевали украшения. Позволить себе такую одноразовую роскошь могли только аристократы.

...Она знает здесь каждую выточку и каждый узелок. Художник по костюмам Алла Грибова полвека одевала всех актеров киностудии с иголочки. Подгоняла костюмы Олегу Янковскому

Алла Грибова:

У него ножки тоненькие, и я ему делала галифе, чтобы они хорошо сидели.

… и спорила с Владимиром Белокуровым о главной роли

Алла Грибова:

Он говорил: Аллочка, девочка, не костюмчик играет, а актерчик.

Она кроила и войну, и историю. Наряды, аксессуары собирала даже по деревням. Недавно в её коллекцию попали сразу два свадебных платья девятнадцатого века. Но сватать раритетные туалеты ни на прокат, ни на съемку она не соглашается ни за какие деньги.

Алла Грибова:

Оно желтое от времени, ему больше ста лет. Стирать его не возможно. Когда пили шампанское, его залили. Видите, в каких пятнах.

Этот костюм в Германии - визитная карточка Грибовой. Там до сих пор её инопланетный образ используют в сказках и мультфильмах. Но выставлять его здесь она не рискнула. Костюм к «Полету в страну чудовищ» — неполный. За годы в нем поизносилась молния, потерялись брюки.

Алла Грибова:

Нет перчаток, там были перчатки с длинными пальцами. Два -короткие, чтобы можно было стрелять. Автоматы у них были.

На фестивале в Гданьске она взяла главный приз за лучший польский костюм в фильме «Седая легенда». С тех пор белорусский кутюрье «бутафорит» и для Голливуда. По её эскизам уже «одеты» шесть лент Менахема Голана.

Алла Грибова:

В этих костюмах - голливудские звезды. Я не помню их фамилии, их было много.

Но чтит и родные корни: обшивает белорусские спектакли, по-старинке, гуашью, выводит эскизы к современному кинематографу. Её последний крой — для психологической драмы «Инсайт» Ренаты Грицковой.

Игорь Авдеев, руводитель музея истории белорусского кино

Алла Владимировна - представитель классической школы. Она работает так, как работали ведущие мастера мирового кино в его золотые годы. Сейчас все упрощается, примитивизируется, отсюда и результат.

На складах кинокузницы еще более ста тысяч раритетов. Их чаще покупали, чем принимали в подарок. Предметы быта иногда даже приобретали по объявлениям в газете. Так за 85 лет на Беларусфильме собралась богатейшая коллекция.

Сегодня Грибова пополнит её: два последних платья со съемок в Голливуде она решила безвозмездно отдать белорусским актерам.