Ганцевичи принимают День белорусской письменности

День белорусской письменности отмечают сегодня в республике. Он проводится ежегодно в первое воскресенье сентября и совпадает с началом учебного года.

Впервые День белорусской письменности прошел в 1994 году в Полоцке. В разные годы столицами праздника становились знаменитые центры просвещения — Туров, Новогрудок, Несвиж, Мир, Каменец, Хойники. В этом году эстафету принимают Ганцевичи. Город неразрывно связан с жизнью и творчеством белорусского классика Якуба Коласа.

Праздник, по традиции, собрал не только известных писателей Беларуси, но и литераторов, поэтов и издателей из России, Украины, Сербии, Черногории и Казахстана.

О начале праздника сегодня возвестили колокола Тихвинской церкви. Здесь завершилась научно-просветительская экспедиция «Дорога к святыням». Ее участники посетили 8 районов области. Сегодня в Ганцевичах передали на вечное хранение лампаду с Благодатным огнем.

Одним из главных событий сегодня стало открытие Аллеи письменности, посвященной писателям современности. Особое место на ней занял памятник Якубу Коласу. День письменности призван сохранять славные традиции белорусов и приумножать их. Лучшим авторам года сегодня вручили почетные знаки-символы «Золотой Купидон» и дипломы.

Олег Пролесковский, министр информации Республики Беларусь:

В этом году только на белорусском языке мы издали до тысячи наименований книг очень большим тиражом — порядка 6 миллионов экземпляров. И в этом году начнём издавать 24-томник Короткевича. В следующем у нас знаковый праздник — юбилей наших песняров Купалы и Коласа, поэтому тоже очень большие планы.

Финальным аккордом Дня письменности станет традиционная церемония передачи символического вымпела городу-столице будущего праздника и гала-концерт мастеров искусств. После этого гостей ждет праздничный фейерверк, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Вечернее небо раскрасят десятки разноцветных огней.