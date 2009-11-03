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Фредерику Бегбедеру присудили премию Ренодо

03 ноября 2009 11:00
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Известного прозаика наградили за его автобиографический «Французский роман», опубликованный издательством Grasset.

Автор «99 франков» заявил, что счастлив получить премию, которую раньше вручали Луи-Фердинанду Селину и Жоржу Переку, передает Lenta.ru.

Премию Ренодо считают одновременно и конкурентом Гонкуровской премии, и своеобразным дополнением к ней. Обе награды вручают в один день в парижском ресторане Drouant. Известно, что члены жюри премии Ренодо заранее выбирают себе второго победителя на тот случай, если их первоначальный кандидат совпадет с выбором гонкуровского жюри. В 2009 году лауреатом Гонкуровской премии стала франко-сенегальская писательница Мари Ндиайе.

# Культура

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