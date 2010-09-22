Французы показали фильм о Национальной библиотеке Беларуси

Фильм о главной белорусской достопримечательности показали посетителям алмаза знаний.

Год назад французская съемочная группа во главе с молодым художником Рафаэлем Зарка, посетила Минск с целью снять видеоарт о библиотеке. Теперь автор и режиссер проекта вернулись в столицу, чтобы продемонстрировать свою работу «Rhombus Sectus» минчанам.

Рафаэль Зарка, автор фильма «Rhombus Sectus»:

Больше всего меня привлекает форма библиотеки. Я давно занимаюсь исследованием объектов, которые имеют такие ровные грани. Вообще, геометрическая форма — это нечто абстрактное. То, что существует вне объективной реальности, в которой мы живем. Когда такая форма проникает в повседневную жизнь, становится интересно, как эта абстракция себя поведет.