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Французы показали фильм о Национальной библиотеке Беларуси

22 сентября 2010 07:17
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Фильм о главной белорусской достопримечательности показали посетителям алмаза знаний.

Год назад французская съемочная группа во главе с молодым художником Рафаэлем Зарка, посетила Минск с целью снять видеоарт о библиотеке. Теперь автор и режиссер проекта вернулись в столицу, чтобы продемонстрировать свою работу «Rhombus Sectus» минчанам.

Рафаэль Зарка, автор фильма «Rhombus Sectus»:
Больше всего меня привлекает форма библиотеки. Я давно занимаюсь исследованием объектов, которые имеют такие ровные грани. Вообще, геометрическая форма — это нечто абстрактное. То, что существует вне объективной реальности, в которой мы живем. Когда такая форма проникает в повседневную жизнь, становится интересно, как эта абстракция себя поведет.

# Культура

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