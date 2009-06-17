Прямой эфир

Французский Лувр — в Минске

17 июня 2009 07:05
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

В Минске сегодня ожидают делегацию Национального музея Франции «Лувр» во главе с его директором Анри Луарэтом.

Гостей примут в министерствах культуры и иностранных дел Беларуси.

В ходе визита французские искусствоведы обсудят возможность организации выставки шедевров из фондов французской художественной сокровищницы.

Возможно, уже в ближайшем будущем в Лувре выставят белорусские иконы. Также в планах музея — организация экспозиции картин Ивана Хруцкого к его двухсотлетию в 2010 году.

Во время пребывания в нашей стране французская делегация побывает в регионах и ознакомится с уникальными памятниками истории и культуры Беларуси.

Другие новости рубрики

Все новости
16 июня 2009 11:13

Закрытый показ «Днепровского рубежа» в Минске (ФОТО+ВИДЕО)

15 июня 2009 10:21

Минкульт Беларуси объявляет о приеме творческих заявок на создание фильмов со статусом «национальный»

14 июня 2009 18:37

Объявлены победители «Кинотавра»