Франция впервые станет почетным гостем Минского международного книжного форума

Ярмарка откроется в столице 10 февраля.

Известные французские писатели, критики, художники-иллюстраторы и издатели познакомят белорусских книголюбов с современным литературным творчеством своей страны. Здесь также можно будет приобрести книги с авторским автографом и выиграть билеты на концерт Патрисии Каас.

Людовик Руайе, советник по сотрудничеству и культуре посольства Французской Республики в Республике Беларусь:

На нашем стенде вы не найдете таких писателей как Флобер, Мопассан, потому что все их уже читали, все знают. Речь идет о современной литературе. Это для нас самое главное.

С каждым годом количество экспонентов увеличивается. В этом году на выставке их будет более шестисот. Широко по традиции будут представлены Беларусь, Россия и Украина. Новые экспозиции привезут поляки. Огромное количество книг с ярмарки передадут нескольким университетам и областным библиотекам.