Фотовыставка «Беларусь в Первой мировой войне» открылась в Национальном историческом музее

Новости Беларуси. Фотовыставка «Беларусь в Первой мировой войне» открылась 4 февраля в Национальном историческом музее. Она посвящена трагической истории нашей страны в начале XX века, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В экспозиции – точные копии фотосвидетельств той эпохи. Они показывают мирное и военное время, жизнь городов и сел, раскрывают планы создания нового территориального объединения «Ober Ost», иллюстрируют испытания сотен тысяч беженцев, которых война вынудила покинуть свои дома. Фотографии рассказывают и о тяжелом послевоенном времени.