Фотовыставка «Беларусь молодая» стартовала в Минске

Самые необычные и яркие пейзажи уголков родной страны. В экспозиции — лучшие работы тридцати пяти победителей конкурса.

Изначально было представлено около 2 тысяч снимков авторов из 60 городов и более ста деревень. Богатство и красоту белорусской земли молодые фотографы запечатлели как фотоаппаратами, так и с помощью мобильных телефонов. К слову, после демонстрации в Минске выставка отправится в областные центры страны, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Игорь Бузовский, первый секретарь ОО ЦК БРСМ:

Название выставки «Беларусь молодая» подразумевает то, что Беларусь показывали молодые ребята. Беларусь, молодежью нарисованная, написанная — это не просто фотографии, это картины, потому что так найти ракурс, так подобрать свет, может быть, обработать в дальнейшем в программе, это большая серьезная работа.

Илья Ставров, фотограф:

Этот снимок был сделан в моей деревне Звон (Витебская область, Ушачский район). Я хотел показать всю чистоту белорусской природы. Фотография была сделана ранним утром.