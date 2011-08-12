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Фотовыставка «Беларусь молодая» стартовала в Минске

12 августа 2011 16:13
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Самые необычные и яркие пейзажи уголков родной страны. В экспозиции — лучшие работы тридцати пяти победителей конкурса.

Изначально было представлено около 2 тысяч снимков авторов из 60 городов и более ста деревень. Богатство и красоту белорусской земли молодые фотографы запечатлели как фотоаппаратами, так и с помощью мобильных телефонов. К слову, после демонстрации в Минске выставка отправится в областные центры страны, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Фото. Фотовыставка «Беларусь молодая»

Фото. Фотовыставка «Беларусь молодая»

Фото. Фотовыставка «Беларусь молодая»

Фото. Фотовыставка «Беларусь молодая»

Фото. Фотовыставка «Беларусь молодая»

Фото. Фотовыставка «Беларусь молодая»

Фото. Фотовыставка «Беларусь молодая»

Фото. Фотовыставка «Беларусь молодая»

Фото. Фотовыставка «Беларусь молодая»

Фото. Фотовыставка «Беларусь молодая»

Фото. Фотовыставка «Беларусь молодая»

Фото. Фотовыставка «Беларусь молодая»

Фото. Фотовыставка «Беларусь молодая»

Фото. Фотовыставка «Беларусь молодая»

Фото. Фотовыставка «Беларусь молодая»

Игорь Бузовский, первый секретарь ОО ЦК БРСМ:
Название выставки «Беларусь молодая» подразумевает то, что Беларусь показывали молодые ребята. Беларусь, молодежью нарисованная, написанная — это не просто фотографии, это картины, потому что так найти ракурс, так подобрать свет, может быть, обработать в дальнейшем в программе, это большая серьезная работа.

Фото. Фотовыставка «Беларусь молодая»

Илья Ставров, фотограф:
Этот снимок был сделан в моей деревне Звон (Витебская область, Ушачский район). Я хотел показать всю чистоту белорусской природы. Фотография была сделана ранним утром.

Фото. Фотовыставка «Беларусь молодая»

Фото. Фотовыставка «Беларусь молодая»

# Культура # Фотофакт # Белоруссия

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