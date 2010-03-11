Фото. Выставка «За кулисами концертов и музыкальных фестивалей Беларуси»

В кинотеатре «Победа» открылась необычная фотовыставка обычного фотографа.

Экспозиция под названием «Обратная сторона звезд» позволяет зрителям заглянуть за кулисы концертов и музыкальных фестивалей, и увидеть то, что обычно остается за кадром. У всех, кто безнадежно влюблен в белорусскую музыку, есть возможность разглядеть самые живые и незапланированные моменты, узнать, что творится в гримерке музыкантов или случайно обнаружить себя в толпе зрителей.

Александр Жданович, фотохудожник:

Хотелось показать именно тот драйв, который присутствует на концертах, ту живость, которая царит там, тот кайф, который получаешь, когда находишься в зрительном зале, тот кайф, который получает артист, выступая перед зрителями.