Фото. Выставка картин Энтони Хопкинса

Это первая коллекция художественных творений экс-доктора Лектора, которую показывают в Европе.

Энтони Хопкинс начал рисовать всего пять лет тому назад. Учился сам. Это первая коллекция художественных творений экс-доктора Лектора, которую показывают в Европе.

Название рисунка «Электра».

Джонатан Пул, организатор выставки:

Он начал рисовать под давлением своей жены Стеллы. Когда она увидела произведения Энтони, больше уже никогда не сомневалась, всегда убеждала маэстро не прятать талант.

Название следующего рисунка «Орион».

А этот рисунок сэр Энтони назвал «Стелла» и посвятил своей жене. Внизу надпись: «Это портрет моей прекрасной жены. Она всегда говорит: «Смелость – это брама на пути разных возможностей. Она просто заставила меня рисовать».

А вот рисунок с названием «Алоха нуилоа», что в переводе с гавайского означает «Поздравление с любовью».

Джонатан Пул:

Смело, весело, захватывающе, экспериментально. Ну, что еще сказать? Удивительно, потому что никто никогда не учил маэстро рисовать. Талант просто дремал.

Это рисунок с названием «Октябрь». В марте коллекция Хопкинса выехала из Лондона в Эдинбург. А это – целый ряд ландшафтных зарисовок.

Вот еще одно интересное творение, называется «Человек-волк». Это своеобразная иллюстрация, которую сэр Энтони создал к новому фильму со своим участием.