Фото. Выставка картин Энтони Хопкинса

Это первая коллекция художественных творений экс-доктора Лектора, которую показывают в Европе.
Энтони Хопкинс начал рисовать всего пять лет тому назад. Учился сам. Это первая коллекция художественных творений экс-доктора Лектора, которую показывают в Европе.
Название рисунка «Электра».
Джонатан Пул, организатор выставки:
Он начал рисовать под давлением своей жены Стеллы. Когда она увидела произведения Энтони, больше уже никогда не сомневалась, всегда убеждала маэстро не прятать талант.
Название следующего рисунка «Орион».
А этот рисунок сэр Энтони назвал «Стелла» и посвятил своей жене. Внизу надпись: «Это портрет моей прекрасной жены. Она всегда говорит: «Смелость – это брама на пути разных возможностей. Она просто заставила меня рисовать».
А вот рисунок с названием «Алоха нуилоа», что в переводе с гавайского означает «Поздравление с любовью».
Джонатан Пул:
Смело, весело, захватывающе, экспериментально. Ну, что еще сказать? Удивительно, потому что никто никогда не учил маэстро рисовать. Талант просто дремал.
Это рисунок с названием «Октябрь». В марте коллекция Хопкинса выехала из Лондона в Эдинбург. А это – целый ряд ландшафтных зарисовок.
Вот еще одно интересное творение, называется «Человек-волк». Это своеобразная иллюстрация, которую сэр Энтони создал к новому фильму со своим участием.