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Фото. Выставка экс-солистки «Топлесс» Анны Гомоновой

20 февраля 2010 16:51
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Экс-участница популярной женской группы и модель Анна Гомонова предстала перед публикой в неожиданном амплуа.

Оказалось, что представительница династии именитых художников. Плодов ее творчества набралось достаточно для целой экспозиции. Картины Анны – это натюрморты, пейзажи и абстрактные изображения с говорящими названиями “Апельсины”, “Гранаты”, “Кораллы”.

Творческие способности девушка почувствовала еще в художественном лицее, куда ее привел знаменитый дед - заслуженный художник Беларуси Владимир Гомонов. Позже желание работать не руками, а голосом взяло вверх — и поклонников  разносторонне развитой  девушки прибавилось. 

Анна Гомонова впервые показала все свои произведения.  

Анна Гомонова:
Я выросла в семье художников, мой дедушка – заслуженный художник Беларуси, а папа – член Союза художников. Я училась в 26-ой художественной школе Минска, после этого окончила художественное училище. На какое-то время я увлеклась группой «Топлесс», но никогда не оставляла живопись.

# Культура # Выставки # Фотофакт

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