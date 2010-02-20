Фото. Выставка экс-солистки «Топлесс» Анны Гомоновой

Экс-участница популярной женской группы и модель Анна Гомонова предстала перед публикой в неожиданном амплуа.

Оказалось, что представительница династии именитых художников. Плодов ее творчества набралось достаточно для целой экспозиции. Картины Анны – это натюрморты, пейзажи и абстрактные изображения с говорящими названиями “Апельсины”, “Гранаты”, “Кораллы”.

Творческие способности девушка почувствовала еще в художественном лицее, куда ее привел знаменитый дед - заслуженный художник Беларуси Владимир Гомонов. Позже желание работать не руками, а голосом взяло вверх — и поклонников разносторонне развитой девушки прибавилось.

Анна Гомонова впервые показала все свои произведения.

Анна Гомонова:

Я выросла в семье художников, мой дедушка – заслуженный художник Беларуси, а папа – член Союза художников. Я училась в 26-ой художественной школе Минска, после этого окончила художественное училище. На какое-то время я увлеклась группой «Топлесс», но никогда не оставляла живопись.