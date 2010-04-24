Фото. Выставка 33 икон 17 века открылась в Минске к 75-летию Филарета

Их привезли в в Национальный художественный музей сотрудники Ярославского художественного музея.

33 произведения искусства – это подарок Митрополиту Филарету к 75-летию от земляков. Как известно, в Ярославле жили дед и прадед белорусского владыки. Они внесли значительный вклад в развитие города.

Алла Хатюхина, директор Ярославского художественного музея:

– Для нас этот человек очень известный, очень известный род Вохрамеевых. Оба были ярославскими городскими головами и очень большую роль сыграли в сохранении культуры Ярославля. И вот эту же линию продолжает в своем служении Миттрополит Филарет.