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Фото. Выставка 33 икон 17 века открылась в Минске к 75-летию Филарета

24 апреля 2010 17:11
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Их привезли в в Национальный художественный музей сотрудники Ярославского художественного музея.

33 произведения искусства – это подарок Митрополиту Филарету к 75-летию от земляков. Как известно, в Ярославле жили дед и прадед белорусского владыки. Они внесли значительный вклад в развитие города.

Алла Хатюхина, директор Ярославского художественного музея:
– Для нас этот человек очень известный, очень известный род Вохрамеевых. Оба были ярославскими городскими головами и очень большую роль сыграли в сохранении культуры Ярославля. И вот эту же линию продолжает в своем служении Миттрополит Филарет.

Уникальная выставка открылась в Национальном художественном музее

Уникальная выставка открылась в Национальном художественном музее

Уникальная выставка открылась в Национальном художественном музее

Уникальная выставка открылась в Национальном художественном музее

# Культура # Фотофакт

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