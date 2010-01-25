Фото. В Национальном художественном музее Беларуси появился 30-тысячный экспонат

Им стали уникальные «Царские врата», выполненные в технике соломоплетения художницей Ларисой Лось.

По традиции врата украшали золотом и драгоценными каменьями, но три века назад белорусские крестьянки заменили золочёную резную позолоту Царских врат кружевным плетением из соломки, а вместо драгоценных вставок использовали кусочки красных и синих лоскутов – именно из этих любимых цветов складывалась гамма белорусской народной одежды.

Елена Карпенко, заведующая отделом древнебелорусского искусства Ннационального художественного музея Республики Беларусь:

Два экземпляра «Царских врат» из соломы находятся в Раубичах и один в Гродно. Это совершенно уникальные явления. Солома очень хрупкий материал. Может, их было и больше, но они просто не сохранились до наших дней. Насколько мне известно, «царские врата» имелись только в белорусской культуре, в культурах соседних стран ничего подобного нет.