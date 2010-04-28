Фото. В минском аэропорту фанаты преподнесли Scorpions соломенную гитару и русскую водку

В Минск наконец прилетела легендарная группа Scorpions.

В Национальном аэропорту немецкую рок-группу встречали многочисленные фанаты. Для своих кумиров они исполнили несколько композиций и преподнесли музыкантам подарки — соломенную гитару и русскую водку.

Прощальный концерт музыкантов должен был состояться 20 апреля в спорткомплексе «Минск-Арена». Однако из-за облака вулканического пыли его пришлось отложить. В Европе были закрыты аэропорты, рейсы отменены. Участники группы в то время находились в разных странах, поэтому приехать в белорусскую столицу в полном составе тогда не смогли.

Клаус Майне, вокалист группы Scorpions:

Это впервые, когда из-за природных катаклизмов нам пришлось отложить концерт. Но природа есть природа, и здесь ничего не поделаешь. В любом случае мы понимали, что нас ожидает десятитысячная аудитория, поэтому мы приехали как только смогли. Мы счастливы, что сегодня добрались.

Воздушное сообщение над Европой открыли полностью только 21 апреля, то есть спустя неделю после извержения. Но вулканологи все-таки предупреждают: опасность не миновала. Нет гарантий, что не проснется вулкан Катла. Тогда нынешнее облако пыли окажется всего лишь репетицией.