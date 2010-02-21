Фото. Уникальные фрески 12 века восстанавливают в Полоцке

Настенная живопись сохранилась в Спасо-Преображенском храме - со времен Ефросиньи Полоцкой. Эту церковь преподобная построила как сокровищницу для своей реликвии – знаменитого Ефросиньевского креста. Исследователи полагают, что эти фрески - единственный образец старинной живописи на территории бывшего Полоцкого княжества.

В 12-м веке Ефросинья Полоцкая благословила зодчего Иоанна на строительство этого храма. Спасо-Преображенская церковь – единственный памятник архитектуры, сохранившийся со времен Полоцкого княжества. Но главную ценность представляют даже не стены этого старинного сооружения, а настенная живопись. Внутри храм от основания до сводов покрыт уникальными фресками.

Эти стены расписывали византийские мастера. По сырой штукатурке они наносили натуральные краски. Это и обеспечило стойкость рисунка на многие века. Большая часть древних фресок еще скрыта под несколькими слоями более поздней живописи. По специальной технологии реставраторы сохранят для истории каждый слой на пленке.

Послушница Ольга:

Отрывается фреска сначала 19 века. Это масляная живопись. Она переносится на какой-нибудь материал и сохраняется. Под фреской 19 века находится именно тот святой образ или икона святой, перед которой молилась сама Ефросинья Полоцкая.

Древние граффити разбирают приглашенные российские ученые. Мастера-реставраторы оценивают полоцкие фрески как сокровище не только древнерусского, но и византийского наследия.

Игуменья Евдокия, настоятельница Спасо-Ефросиньевского монастыря:

Фрески, которые сохранились до наших дней – это шедевр и древних времен, и наших. Сарабьянов – московский реставратор, который имеет стаж по реставрации более 30 лет, говорит, что аналогов этим фрескам не существует во всем мире.

В морозы восстановительные работы приостановлены. Зато не останавливается поток туристов и паломников. Старинным фрескам верующие молятся как иконам.

Александра Андрейченкова, жительница города Полоцка:

Атмосфера здесь впечатляющая. Всех, кто ко мне приезжает, я в монастырь привожу. Хотелось бы, конечно, чтобы реставрация прошла быстрее.

Процесс реставрации очень кропотливый. За день специалист раскрывает всего 10 квадратных сантиметров древней живописи. А на этих стенах ее около 600 квадратных метров. Потому все работы здесь завершат только через 2 года.

Яна Шипко, Сергей Ковалкин, Телекомпания СТВ, Полоцк.