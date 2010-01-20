Фото. Уникальная выставка орхидей в Могилеве

Сказочные цветы прилетели в Беларусь из Таиланда. В экспозиции - около 70 наиболее стойких к холоду видов экзотических растений.

На Востоке эти цветы сравнивают с драгоценными камнями. Но дарить их принято только мужчинам. С орхидеями связано и много легенд. Согласно одной из них, это цветок избавляет женщин от бесплодия.

Первая тропическая орхидея расцвела в Европе в 1731 году. Её привез с Багамских островов неизвестный миссионер. Однако прошло еще почти целое столетие, прежде чем началась настоящая охота за этими экзотическими растениями. Сегодня известно почти 30 тысяч дикорастущих видов и 150 тысяч гибридов. В наши дни открывают и новые.