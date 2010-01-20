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Фото. Уникальная выставка орхидей в Могилеве

20 января 2010 12:22
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Сказочные цветы прилетели в Беларусь из Таиланда. В экспозиции - около 70 наиболее стойких к холоду видов экзотических растений. 

На Востоке эти цветы сравнивают с драгоценными камнями. Но дарить  их принято только мужчинам. С орхидеями  связано и много   легенд. Согласно одной из них, это цветок   избавляет женщин от бесплодия.  

Первая тропическая орхидея расцвела в Европе в 1731 году. Её привез с Багамских островов неизвестный миссионер. Однако прошло еще почти целое столетие, прежде чем началась настоящая охота за этими экзотическими  растениями. Сегодня известно почти 30 тысяч дикорастущих видов  и 150 тысяч гибридов. В наши дни открывают и новые.

Уникальная выставка орхидей в Могилеве

Уникальная выставка орхидей в Могилеве

Уникальная выставка орхидей в Могилеве

Уникальная выставка орхидей в Могилеве

Уникальная выставка орхидей в Могилеве

Уникальная выставка орхидей в Могилеве

Уникальная выставка орхидей в Могилеве

Уникальная выставка орхидей в Могилеве

# Культура # Выставки # Фотофакт

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