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Фото. С увесистым творческим багажом белорусские художники отправились в турне по Балтийскому региону

13 апреля 2010 18:02
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Первой остановкой стала курортная Юрмала. Здесь на всеобщее обозрение вывесили «Картины для детской».

Совсем не колючий еж, медведи с конфетами, а еще добрые ангелы. Волшебные персонажи живут здесь в рамках приличия, детей не пугают. Этот комод по задумке создает настроение детской комнаты. В таких домашних должен может формироваться художественный вкус малышей.

Елена Миронова, искусствовед (Латвия):
Несмотря на, казалось бы, сложный момент в экономике кризисной Латвии нам удалось эту выставку провести в том ключе, в котором мы планировали.

Кстати, старейший городской музей Юрмалы кроме финансовых трудностей, испытывает еще и дефицит посетителей. В основном фонде сегодня 50 тысяч картин. Но популярны они только в летний период, благодаря туристам. В не-сезон все по-иному.

Айра Озолиньш, главный специалист по выставочной работе городского музея Юрмалы:
Я не скажу, что легче работать, может быть даже труднее, чтобы каждая выставка была событием, чтобы человек был заинтересован приходить каждый день, а не раз-два в год.

Пока работы самобытной белорусской художницы колесят по Европе, сама Анна  в Минске пишет новый шедевр. Обычно работа идет быстрей, но сейчас отвлекает благодарная публика.

Анна Силивончик, художница:
Ну не понимаю я латвийский язык, но что ж поделаешь. На память о своей картине, мне достаточно просто фотографии. Я вполне нормально расстаюсь с работами, если кто-то их покупает или они ездят на выставки, путешествуют.

Пока художница экспериментирует со сказочными формами, становится очевидно — даже заветная мечта благодаря волшебным краскам может превратиться в реальную.

# Культура # Выставки # Фотофакт # Художники Минска

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