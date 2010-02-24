Фото. Роскошный карнавал в Италии

Американский президент Обама прикидывается Суперменом, евро-чиновники играют с лошадками, у придворных дам средневековья свои забавы, у Майкла Джексона игрушечные слава, деньги и популярность, у гигантских роботов специфические танцы...

Итальянское местечко Виареджио находится в 400 км к северу от Рима. Еще во второй половине ХIХ века там появилась традиция одного из интереснейших карнавальных шествий в Европе. Замысел здешнего карнавала в том, что сказочные персонажи, маски, фантасмагорические инсталляции соседствуют с комическими или просто пародийными образами актуальных европейских политиков.

Участник карнавала:

- Возможно, наш карнавал самый большой в Европе, а то и в мире, по крайней мере, самый веселый, потому что поучаствовать имеют возможность все. Где вы видели гигантские фигуры из папье-маше высотой 30 метров? А таких фигур у нас сотни.

И правда, вес самых больших объектов достигает 40 тонн. Премьер Берлускони и его министры также являются тут карнавальными куклами.

Участник карнавала:

- Карнавал в Виареджио очень значимый, очень содержательный. Это не просто праздник, он является примером для других.

Интересно, что шествие проводится не один раз. Фигуры создавали целый год, туристов приезжает много, поэтому процессия проходит по улицам местечка несколько раз в неделю на протяжении всего февраля.

Участник карнавала:

- Наш карнавал объединяет лучшее: музыку, веселье, карикатуру, пародию и сказку. Каждый находит тут свое.

Американский президент Обама прикидывается Суперменом, евро-чиновники играют с лошадками, у придворных дам средневековья свои забавы, у Майкла Джексона игрушечные слава, деньги и популярность, у гигантских роботов специфические танцы. А после променада все эти забавные объекты сложат где-нибудь, но они будут ждать следующего раза, который начнется ровно через день.