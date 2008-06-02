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Фото-перфоманс в Национальной школе красоты

02 июня 2008 10:59
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Здесь открыли первую совместную выставку фотографов-энтузиастов из областных центров Беларуси.Организаторы проекта собрали на одной площадке максимальное количество творческих единиц. Среди фотографов оказались и девушки. Все авторы непрофессионалы. Они пользуются недорогой техникой фотосъемки и оборудованием. А их герои – не модели и манекенщицы, а простые горожане.

В Минске фотографии будут демонстрировать неделю, после чего их перевезут в галерею искусств Гомеля.
# Культура

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