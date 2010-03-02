Фото. От редкого фарфора до олимпийской формы: впервые в историческом музее Беларуси выставили подаренные раритеты

Это полторы сотни предметов разных эпох — книги, монеты, фотографии и даже одежда известных людей.

Сейчас в историческом музее 48 коллекций. Это самое большое собрание в стране. Несмотря на это, проект дарения возобновили спустя десять лет. Обычно в год в фонды поступало две-три тысячи ценных предметов, в этот раз их в пять раз больше.

Эта её детская коллекция — открытки отца. Он отправлял их с фронта. Такие «приветы» Галина Ивановна тогда собирала в альбом. Сейчас их передать уже некому — нет детей. Поэтому свой конверт семейной переписки она разрешила вскрыть публично и подарила музею. Хотя за три открытки с изображением Сталина, в Грузии предлагали большие деньги. Но она отказалась, ведь такая память бесценна.

Галина Ивановна Зуева, владелица коллекции военных открыток:

Я ему написала открытку, когда была в первом классе: «Здравствуй папа, бей Гитлера..» Там потом все потешались над ним, мол, тебе дали задание. Но не случилось, в 1943 году он погиб.

Вместе с открытками отдала и похоронку. Это редкость, в то время их никто не хранил. Тогда мать упала в обморок, а девочка спрятала бумажный листок. К нему приложила и справку о местонахождении могилы отца. Кстати, её она впервые смогла навестить только десять лет назад. В документе перепутали области и название деревни.

Только в прошлом году запасники пополнились графикой и живописью 60-х. Из Москвы в Минск работы Михаила Гормаша привез сын художника. После закрытия сюда попали и материалы Скорининского центра. Под стеклом оказалась спортивная форма участников XIX Олимпийских игр в Пекине. Но главное, исторические фонды заполучили образцы современных представителей православия и католицизма. Экзарх всея Беларуси Филарет отдал рясу, а на прошлой неделе из Рима после реставрации привезли личные вещи архиепископа Тадэуша Кондрусевича.

Нина Колымаго, заместитель директора Национального исторического музея республики Беларусь:

В 50-60-е годы, когда был создан музей, вопрос о продаже практически не стоял. Все с точки зрения патриотизма считали, что музей – это то место, где должны храниться их семейные реликвии. Сегодня мы возвращаемся к этой теме.

Однако музей пополнятся не только подарками, часть экспонатов закупили самостоятельно. Так шесть книг XVII века приобрели в обычном книжном магазине.

В экспозиции и три цифровых произведения. Смоленский музей-заповедник разрешил сделать копии своих работ. Так сюда попали Казимир Сапега и Казимир Паз — работы XVII-XVIII века. Даже рамы, как у оригиналов — сделаны под заказ.

Вероника Сосновкая, заведующая информационно-выставочным отделом Национального исторического музея Республики Беларусь:

Эти работы были напечатаны на холсте. Визуально их очень трудно отличить, только при близком рассмотрении.

Сегодня всем дарителям вручили специальные дипломы. Ведь крупные музеи мира могут представлять только 4% своего собрания. А эти люди смогут увидеть больше других и — бесплатно.