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Фото. К 65-летию Победы в галерее Дворца искусств открылись сразу три тематические выставки

29 апреля 2010 07:37
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В совместной экспозиции «Фарбы пераможнай вясны» - работы Белорусского союза художников, картины из фондов Национального музея.

Также представлены персональные работы участников Великой отечественной войны, художников-ветеранов: Фёдора Барановского, Ивана Дмухайлы и Иоисфа Белоновича.

Николай Опиок, заслуженный деятель искусств Республики Беларусь, руководитель Союза военных художников:
Это те люди, которые прошли войну. И их фарбы отличаются от наших. Принцип один, но когда человек прошёл войну, у него маленький сюжет может вырасти в картину.

# Культура # Выставки # Фотофакт

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