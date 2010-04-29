Фото. К 65-летию Победы в галерее Дворца искусств открылись сразу три тематические выставки

В совместной экспозиции «Фарбы пераможнай вясны» - работы Белорусского союза художников, картины из фондов Национального музея.

Также представлены персональные работы участников Великой отечественной войны, художников-ветеранов: Фёдора Барановского, Ивана Дмухайлы и Иоисфа Белоновича.

Николай Опиок, заслуженный деятель искусств Республики Беларусь, руководитель Союза военных художников:

Это те люди, которые прошли войну. И их фарбы отличаются от наших. Принцип один, но когда человек прошёл войну, у него маленький сюжет может вырасти в картину.