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Фото. Индийская выставка Гавриила Ващенко в Гомеле

21 января 2010 14:53
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Экспозиция «Краски Индии» украсила картинную галерею Гавриила Ващенко в Гомеле.

Более ста экспонатов рассказывают посетителям о тысячелетних традициях индийской моды. К примеру, о самых больших в мире тюрбанах, которые принадлежат воинам-ситхам. И если на изготовление обычного тюрбана уходит до 20 метров материи, то для этого эксклюзивного – 400 метров тончайшего шелка. А вот на женское сари нужно не более 12 метров.

В национальном наряде индианки важна каждая складка. Минимум на платье их пять, а максимум — бесконечность.

Людмила Шимбалёва, директор картинной галереи Г. Х. Ващенко:
— Каждому посетителю будет очень интересно познакомиться с историей, культурой Индии, с ее традициями. Например, о том, как проводились индийские свадьбы, какие есть обряды, праздники и, конечно же, женские костюмы, ведь их множество.

Выставка индийской культуры

Выставка индийской культуры

Выставка индийской культуры

Выставка индийской культуры

Выставка индийской культуры

Выставка индийской культуры

Выставка индийской культуры

Выставка индийской культуры

Выставка индийской культуры

Выставка индийской культуры

# Культура # Выставки # Фотофакт

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