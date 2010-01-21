Фото. Индийская выставка Гавриила Ващенко в Гомеле

Экспозиция «Краски Индии» украсила картинную галерею Гавриила Ващенко в Гомеле.

Более ста экспонатов рассказывают посетителям о тысячелетних традициях индийской моды. К примеру, о самых больших в мире тюрбанах, которые принадлежат воинам-ситхам. И если на изготовление обычного тюрбана уходит до 20 метров материи, то для этого эксклюзивного – 400 метров тончайшего шелка. А вот на женское сари нужно не более 12 метров.

В национальном наряде индианки важна каждая складка. Минимум на платье их пять, а максимум — бесконечность.

Людмила Шимбалёва, директор картинной галереи Г. Х. Ващенко:

— Каждому посетителю будет очень интересно познакомиться с историей, культурой Индии, с ее традициями. Например, о том, как проводились индийские свадьбы, какие есть обряды, праздники и, конечно же, женские костюмы, ведь их множество.