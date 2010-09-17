Фонды Национальной библиотеки пополнит тысяча американских книг

Первые несколько сотен уже поступили на стеллажи белорусской сокровищницы знаний.

Их сегодня передал в торжественной обстановке временный поверенный в делах США Майкл Скенлан. Основная часть литературы — это научные монографии и популярные издания по истории культуры, искусства и архитектуры.

Этот дар уже не первый. Напомним, активное сотрудничество между главной библиотекой Беларуси и Библиотекой конгресса США началось ещё в 1927 году.

Майкл Скенлан, временный поверенный в делах США в Республике Беларусь:

Наше сотрудничество реально существует, и это прекрасно. Это не только обмен на профессиональном уровне, но также – исчерпывающая информация о наших двух странах. Теперь она доступна широкой публике и в США, и в Беларуси

Виктор Кураш, заместитель министра культуры Республики Беларусь:

Даже если простому американцу взять книгу, изданную в Беларуси, — это уже повод себя спросить, где эта страна, чем она интересна