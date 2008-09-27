Финальный концерт акции «Мы – беларусы!» прошел в столице

Напомним, это уже второй этап нашумевшей акции. И стартовал он в начале сентября концертом в Борисове. После этого выступления наших звезд увидели все областные центры.

В пятичасовом музыкальном торжестве приняли участие Ирина Дорофеева, Анжелика Агурбаш, Яков Науменко, Александр Тиханович и Ядвига Поплавская, Лариса Грибалева, Полина Смолова, Жанет, группы "Палац" и "Да Винчи", другие известные белорусские исполнители и коллективы, которые представили около 50 номеров. Зрители увидели выступления и молодых артистов, в том числе юную звездочку Ксению Ситник, участников эстрадной студии Белорусского государственного университета культуры и других.

По традиции прозвучал гимн Беларуси. Его исполнил сборный хор профессиональных и любительских коллективов республики, в который вошли около 300 человек.

К слову, акция "Мы – беларусы!" уже вышла и за пределы республики. 7 сентября ее участников встречала Москва. До этого – Санкт-Петербург, Рига, Вильнюс, Гданьск. В ноябре еще один концерт ожидает Киев.

На площадке аэродрома Минск-1 белорусские исполнители собрали больше 5 тысяч зрителей.