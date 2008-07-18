Финальный аккорд прозвучит сегодня на Славянском базаре

Белорусские исполнители достойно представили свою страну. Первую премию и специальный приз «Славянского базара» завоевала воспитанница Национального центра музыкального искусства имени Мулявина Алина Молош. Первой премии конкурса исполнителей эстрадной песни удостоен и белорус Виталий Гордей.

Победители примут участие в торжественном закрытии фестиваля. Также на сцену летнего амфитеатра в Витебске выйдут Борис Моисеев, Владимир Пресняков, Наталья Подольская, Серега, группы «Лесоповал», «Премьер-министр», «Блестящие», «Сливки» и, конечно, звезды белорусской эстрады. Концерт начнется в 10 вечера и продлится до поздней ночи.



Программа форума в этом году была насыщенна и разнообразна. В нынешнем фестивале приняли участие более 5,5 тысяч гостей из 34 стран.