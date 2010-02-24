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Фильм «Рябиновый вальс» может быть показан на СТВ

24 февраля 2010 16:14
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День защитника Отечества принято считать мужским праздником.

Создатели фильма «Рябиновый вальс», премьера которого состоялась в кинотеатре «Центральный», разрушили этот стереотип. Картина, стилизованная под «старое» советское кино, рассказывает о подвиге юных девушек, которые уже в мирную послевоенную жизнь обезвреживали мины.

В России в широкий прокат лента выйдет лишь в преддверии 9 мая, а белорусский зритель смог увидеть ее уже сегодня.

Владимир Есинов, продюсер фильма «Рябиновый вальс»:
Мало того, я сейчас веду переговоры о том, чтобы телеканалу СТВ разрешили показать картину в канун 65-й годовщины нашей общей Победы.

# Культура

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