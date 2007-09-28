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Фильм "Рифмуется с любовью" покорил фестиваль "Киношок-2007"

28 сентября 2007 10:51
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Художественная картина с таким названием белорусского режиссера Александра Ефремова получила первую премию российского фестиваля "Киношок-2007". Это фильм о борьбе за жизнь 15-летнего ребенка. Сюжет ленты разворачивается вокруг больного лейкозом подростка, родители которого настаивают на лечении за границей. Однако белорусский врач-онколог предлагает помочь больной девочке на Родине. Самоотверженный врач готова сама стать донором костного мозга. Этот фильм победил в конкурсе игровых фильмов "ТВ-Шок".
# Культура

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