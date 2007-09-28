Фильм "Рифмуется с любовью" покорил фестиваль "Киношок-2007"

Художественная картина с таким названием белорусского режиссера Александра Ефремова получила первую премию российского фестиваля "Киношок-2007". Это фильм о борьбе за жизнь 15-летнего ребенка. Сюжет ленты разворачивается вокруг больного лейкозом подростка, родители которого настаивают на лечении за границей. Однако белорусский врач-онколог предлагает помочь больной девочке на Родине. Самоотверженный врач готова сама стать донором костного мозга. Этот фильм победил в конкурсе игровых фильмов "ТВ-Шок".