Фильм «Брестская крепость» в следующем году может быть выдвинут на премию «Оскар»

Кинолента пользуется огромной популярностью — в российском прокате она держится уже пятую неделю.

Первый кинопроект Союзного государства уже оценили Президенты Беларуси и России, критики и российская публика.

В Беларуси в широкий прокат «Брестская крепость» поступит 16 декабря, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Потом ленту планируют представить на различных фестивалях.

Игорь Угольников, автор идеи и генеральный продюсер х/ф «Брестская крепость» (Россия):

Фильм в прокате в России находится уже пятую неделю, что для любой российской картины нонсенс. Он пользуется большим спросом и, что самое главное, уважением у зрителя. Мы были уверены, что фильм будет востребован, но чтобы так — к этому я был не готов.