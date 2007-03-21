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Филарет отмечает День рождения

21 марта 2007 13:08
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Сегодня День рождения Митрополита Минского и Слуцкого Филарета, Патриаршего Экзарха всея Беларуси.

В нашей стране этот человек не только глава белорусской православной церкви, но и  значимая личность, в которой сочетается глубокая вера и забота о своем народе. Отмечать День рождения Владыка не планировал. Он отслужил Божественную литургию  Преждеосвящённых даров в Кафедральном соборе Минска. После чего Митрополита Филарета поздравили прихожане, а также представители власти. Цветы - от Комитета по делам религий и национальностей, Белгосуниверситета и, конечно, букет от главы государства.

В поздравлении Президента Беларуси Александра Лукашенко Митрополиту Филарету говорится:  "Мы придаем большое значение Вашему отеческому попечению обо всех гражданах Беларуси, неустанным усилиям по поддержанию мира и согласия в обществе, расширению плодотворного сотрудничества государственных и религиозных организаций в делах милосердия и социального служения, установлению уважительных отношений и развитию диалога между разными конфессиями". Александр Лукашенко пожелал Владыке долгих лет жизни, здоровья, неисчерпаемых физических и духовных сил, бодрости и оптимизма.

# Культура

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