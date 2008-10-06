Фестиваль Юрия Башмета в третий раз пройдет в Минске

Он соберет исполнителей с мировым именем и молодых талантливых музыкантов из разных стран. Торжественное открытие творческого форума - завтра на сцене Белгосфилармонии.

А сегодня Народный артист СССР провел мастер-класс в Белорусской государственной академии музыки. Слухи среди студентов музыкальной академии разлетаются со скоростью «полета шмеля» Римского-Корсакова. Вот и о том, что учить музыкальной грамоте сегодня будет сам Башмет узнали задолго до появления маэстро. Мастер-класс взамен репетиции – новость потрясла

На сегодняшней встрече со студентами ответственности еще больше, чем на предстоящих выступлениях. Ведь здесь собрались не для того, чтобы просто послушать, а чтобы услышать. Еще бы, ведь не каждому альтист с мировым именем раскрывает секреты своего таланта.

Уже завтра Международный фестиваль Юрия Башмета в третий раз распахнет свои двери перед любителями классической музыки. На главную камерную сцену страны выйдут народные артисты СССР Наталия Гутман и Виктор Третьяков, за роялем Ростислав Кример.

Телеверсию концертов, которые пройдут в рамках фестиваля Юрия Башмета зрители нашего телеканала увидят в октябре.

