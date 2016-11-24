Фестиваль студенческих театров «Тэатральный куфар» соберет в Минске 23 коллектива из 14 стран

Новости Беларуси. «Тэатральный куфар» открывается. До старта фестиваля студенческих театров остаются считанные часы. Ведущий вуз страны соберет 23 коллектива из 14 стран. Постановки будут звучать на иврите, английском, арабском, сербском, китайском и, конечно же, белорусском и русском языках.

Впервые за 13 лет полноценными участниками программы станут театры детей. Еще одно нововведение этого года – любители и профессионалы будут соревноваться в отдельных категориях. На протяжении работы фестиваля у каждого члена жюри появится возможность проявить себя не только в качестве независимого рефери, но и в показательных выступлениях. Свое мастерство театральные эксперты продемонстрируют во время мастер-классов и открытого дискуссионного клуба, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.