Фестиваль привидений планируется организовать в Гольшанском замке

По словам депутат Палаты представителей Национального собрания, Валентины Лузиной, Гольшаны и Гольшанский замок с его богатой историей и потрясающими легендами достойны того, чтобы о них говорила вся Европа.

- Мы хотим инициировать проведение на территории замка фестиваля привидений. Для участия планируем пригласить представителей тех мест, где есть замки, причем не только из Беларуси, но и Литвы, Польши, а с учетом того, что потомки Софьи Гольшанской правили в Чехии и Венгрии, то и из других стран Европы, - сказала Валентина Лузина. - Таких фестивалей пока нет, и хорошо было бы провести первый в год 400-летия Гольшанского замка, то есть в следующем году.

Как рассказала депутат, сейчас Ошмянский райисполком совместно с туристическими организациями разрабатывают программу «Ашмянскi турыстычны рэгiён». В ней пропишут систему мероприятий, которая будет пропагандировать богатое историческое и природное наследие края.

Кроме того, разработана концепция консервации и дальнейшей эксплуатации Гольшанского замка. Так, планируется восстановить правую башню с тем, чтобы открыть там небольшую экспозицию, посвященную выдающимся личностям Гольшанской земли, и сувенирную лавку. Руины замка должны быть законсервированы.

Группа минских архитекторов предложила свои идеи ландшафтного дизайна замковой территории. Планируется восстановить систему прудов рядом с замком, для чего уже в этом году будет вынесена с территории высоковольтная линия электропередач. После проведения гидротехнических работ пруды будут восстановлены в том виде, в котором они запечатлены на рисунке Наполеона Орды. По словам Валентины Лузиной, с помощью оригинальных решений, в том числе масштабных баннеров, можно за сравнительно небольшие средства вернуть замку былое величие.

В планах активистов спасения Гольшан - создать в деревне и музей Дуги Струве. Известно, что в 5 км от Гольшан, в пункте Тупишки, проходит Дуга Струве, объект наследия ЮНЕСКО. Там несколько лет назад был установлен памятный знак и информационный стенд.

Кроме замка Сапег, в Гольшанах находится каплица, францисканский костел и монастырский комплекс XVII-XVIII веков, древнее городище, деревянная мельница, народный историко-краеведческий музей в школе. Здесь часто проходят пленэры художников и скульпторов, сообщает БЕЛТА.