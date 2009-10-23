Фестиваль православной культуры впервые пришел в Кореличи

Праздник веры в районном центре встретили крестным ходом.

Чтобы освятить родную землю, по улицам посёлка прихожане с молитвами пронесли три чудотворные иконы белорусских святых. Их сюда привезли из разных уголков страны.

— Это день, когда мы выносим иконы со святыми мощами наших белорусских святых и вспоминаем о просветителях земли белорусской. Сегодня у нас в гостях преподобная Ефросинья Полоцкая, праведная София Слуцкая и список иконы Жировичской Божьей Матери, — рассказывает протоиерей Алексей Миронович, благочинный православной церкви Кореличского округа.

Нина Масюкевич приезда в родной поселок самых почитаемых белорусских святынь ждала с нетерпением. Раньше сама путешествовала по святым местам, сейчас возраст не тот. Потому фестиваль считает событием нужным и значимым.

История православия тесно связана и с традициями белорусской культуры. Потому на празднике веры не обошлось без народного фольклора.

— Вы можете увидеть предметы быта, которые собрали сами люди. Наша основная цель — показать белорусскую культуру и традиции белорусского народа, — говорит сестра Людмила, насельница Свято-Елисаветинского монастыря.

— Люди, которые ещё далеки от церкви, могут придти, приблизиться к миру православия. А главное, что все наши мероприятия помогают духовному воспитанию, — считает сестра Галина, насельница Свято-Елисаветинского монастыря.

Для самых маленьких участников фестиваля — белорусская батлейка. Спектакли на основе библейских сюжетов: персонажи-куклы рассказывают юным зрителям о силе добра и веры.

Фестиваль православной культуры будет проходить в Кореличах на протяжении трёх дней. Его программа достаточно насыщенна. Священники планируют организовать встречи с прихожанами, пообщаться с воспитанниками детских садов и школ. И всё это время в райцентре будет работать православная выставка-ярмарка.